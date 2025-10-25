بعد إغلاق قاعة توت عنخ آمون، اصطفاف الزائرين أمام المتحف المصري بالتحرير

يواصل المتحف المصري بالتحرير، استقبال الزائرين، وذلك عقب إغلاق قاعة الملك توت عنخ آمون ونقل القطع الآثرية الموجودة بها لعرضها في قاعتين خاصتين بالمتحف المصري الكبير.

الإقبال الجماهيري على قاعتي كنوز تانيس

وشهد المتحف المصري بالتحرير، اليوم السبت، وقبل أسبوع من الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير، والمقرر له الأول من نوفمبر المقبل، إقبالا جماهيرا كبيرا وصفوفا للحصول على تذاكر الدخول لمشاهدة القطع الأثرية المعروضه به.

وتشهد قاعتا كنوز تانيس بالمتحف المصري بالقاهرة إقبالا كبيرا من جانب الزائرين لمشاهدة القناع الجنائزي للملك بسوسنس الأول، الذي حكم مصر خلال الأسرة الحادية والعشرين (حوالي 1047-1001 قبل الميلاد)، حيث يعد إحدى الروائع الأثرية التي تُعرض في المتحف المصري بالقاهرة.

تصميم القناع الجنائزي للملك بسوسنس الأول

صُنع هذا القناع المهيب من الذهب الخالص، وتم تطعيمه بدقة متناهية باللازورد ومعجون الزجاج الملون، يبلغ ارتفاعه 48 سم وعرضه 38 سم، يصور القناع وجه الملك بملامح مثالية، مرتديًا غطاء الرأس الملكي "النمس" والذي يتوجه رمز الحماية الملكية، ثعبان الكوبرا المقدس (الصل).

كما يزدان بلحية مستعارة مضفرة، ترمز إلى المكانة الملكية الرفيعة، وتم ترصيع العيون والحواجب والأشرطة المثبتة للحية بمعجون زجاجي باللونين الأزرق والأبيض، في حين صُنعت العيون نفسها من حجر أسود وأبيض.

تفاصيل اكتشاف القناع الجنائزي للملك بسوسنس الأول

اكتشف القناع في عام 1940 على يد عالم الآثار الفرنسي بيير مونتيه داخل مقبرة بسوسنس الأول في تانيس بالدلتا الشرقية، وكان الاكتشاف ذا أهمية قصوى نظرًا لحالة المقبرة التي وجدت سليمة نسبيا ولم تتعرض للنهب، وهو أمر نادر الحدوث، على الرغم من أهميته، لم يحظ هذا الاكتشاف بالاهتمام الإعلامي الذي ناله اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية.

يمثل القناع تحفة فنية استثنائية من عصر الأسرة الحادية والعشرين، ويعكس براعة مهارة الحرفيين المصريين القدماء في صياغة الذهب والمجوهرات. يحمل القناع أيضًا دلالات رمزية ودينية عميقة مرتبطة بالمعتقدات المصرية القديمة حول الحياة الأبدية ومكانة الملك بعد الموت.

