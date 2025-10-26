السياحة والآثار تستعد لتنفيذ خطة لتطوير المتحف المصري بالتحرير

أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أنه يجري العمل الآن علي إعادة إحياء المتحف المصري بالتحرير، من خلال القيام بعدد من عمليات التطوير، حتي يتم تقديم تجربة سياحية للزائرين برؤية تليق بعظمة الحضارة المصرية.



خطة إحياء الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير



وأوضحت المصادر أن العرض المتحفي الجديد للمتحف المصري بالتحرير، بعد نقل آثار الملك توت عنخ آمون وإغلاق قاعدته بالمتحف، تستهدف إعادة تقديم المتحف من جديد من خلال عرض متحفي يجمع بين عبق التاريخ وأسرار السرد المتحفي.



إعادة تجهيزات قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير



وأشارت المصادر إلي أنه يجري إعادة تجهيز وعرض عدد من القطع الذهبية الموجودة بمخازن المتحف المصري بالتحرير بقاعة توت عنخ آمون لتكون عامل جذب جديد للزائرين بالمتحف، خاصة أن آثار الملك توت عنخ آمون كانت تعد أهم عوامل جذب الزائرين بالمتحف.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت وبشكل رسمي إغلاق قاعة الملك توت عنخ آمون ونقل الآثار المعروضة بها لعرضها في قاعتين خاصتين بالمتحف المصري الكبير، حيث ستعرض المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون لأول مرة في التاريخ منذ اكتشافها في الأقصر عام 1922.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.