انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن انطلاق عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، والتي بدأت اليوم في عدد من الدول حول العالم.
 

متابعة مجريات العملية الانتخابية ورصد الأجواء التنظيمية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية

 

وتأتي غرفة العمليات في إطار حرص التنسيقية على متابعة مجريات العملية الانتخابية ورصد الأجواء التنظيمية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، والتأكد من تيسير إجراءات التصويت للمواطنين، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

وتتابع الغرفة على مدار الساعة نسب الإقبال وملاحظات المصريين بالخارج حول سير العملية الانتخابية، من خلال شبكة من المراسلين والمتابعين في مختلف الدول.
 

مشاركة المصريين في الخارج تعكس وعيا وحرصا على دعم الحياة النيابية في مصر

 

وأكدت التنسيقية أن مشاركة المصريين في الخارج تعكس وعيا وحرصا على دعم الحياة النيابية في مصر، مشيدة بالتنظيم المتميز للسفارات والقنصليات المصرية، وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها أبناء الجاليات المصرية في الخارج منذ فتح باب اللجان للتصويت وحتى الآن.

الجريدة الرسمية