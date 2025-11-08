السبت 08 نوفمبر 2025
وحيد أبويه، طلقة طائشة في "عفش عروسة" تنهي حياة شاب بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية جديدة، حيث لقي شاب مصرعه بطلق خرطوش خرج بطريق الخطأ أثناء الاحتفال بنقل “عفش العروسة” بقرية الجوسق التابعة لمركز بلبيس، ليتحول الفرح إلى جنازة، والبهجة إلى صدمة عمَّت الأهالي.

مصرع شاب من الشرقية في حادث مروري بإيطاليا (صور)

احتفال يتحول إلى مأتم.. مصرع شاب بطلق خرطوش في فرح ببلبيس

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بمصرع شاب بطلق خرطوش داخل القرية.


وانتقلت على الفور قوة أمنية إلي موقع الحادث، وتبين من الفحص أن المجني عليه يُدعى“عبد الله.م.ب”، يبلغ من العمر 24 عامًا،خريج كلية أصول الدين.

مقيم بمركز بلبيس، وقد أصيب بطلق خرطوش أودى بحياته في الحال.

التحريات تكشف مرتكب الواقعة 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن وراء الواقعة شخصًا يُدعى “حمادة.م.ع”، يبلغ من العمر 37 عامًا، من أبناء القرية، حيث خرجت طلقة الخرطوش من بندقية كانت بحوزته عن طريق الخطأ أثناء إطلاق النار احتفالًا بالمناسبة.

التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم 

تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، ونُقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة العامة بالشرقية، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

المجني عليه كان وحيد والديه بين عدد من البنات

وبحسب شهود عيان، فإن المجني عليه كان وحيد والديه بين عدد من البنات،معروفًا بين أهالي قريته بـأنه شاب مكافح، خلوق، طيب السمعة، يجمع بين الجدعنة والأدب والاحترام.

