اختلفا على الميراث، شاب يقتل شقيقه الأصغر بقرية صناديد في الغربية

18 حجم الخط

شهدت قرية صناديد التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية واقعة مأساوية بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 25 عامًا على قتل شقيقه غير الشقيق 15 عامًا إثر خلافات حادة نشبت بينهما بسبب الميراث بعد اعتراضه على تقسيم أملاك والده على حياته حيث سدد له طعنة نافذة في الرأس مستخدمًا «مطواة» ليلقى مصرعه في الحال.

تلقي مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع جريمة قتل داخل قرية صناديد بدائرة المركز ووجود جثة لشاب أمام أحد المنازل.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز طنطا بقيادة الرائد محمد العسال رئيس المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية حيث تبين من الفحص أن الأب كان قد قام بتوزيع الميراث على حياته ومنح الابن الأكبر قيراطًا من الأرض بينما سجل منزل العائلة باسم الابن الأصغر ووالدته الأمر الذي أثار غضب المتهم فور عودته من ليبيا حيث كان يعمل بالخارج.

وكشفت التحريات أن المتهم ظلّ يعاتب والده ويضغط عليه لتغيير القسمة ومع فشله في ذلك قرر التخلص من شقيقه، وظل يترصده حتى فوجئ به أثناء عودته للمنزل بصحبة زوجة والده وانهال عليه بطعنة في الرأس باستخدام مطواة، مما أدى إلى سقوطه جثة هامدة في الحال ثم حاول الاعتداء على زوجة والده إلا أن الأهالي تدخلوا وتمكنوا من إنقاذها وضبط المتهم قبل فراره.

وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وبمواجهة المتهم اعترف تفصيلًا بارتكاب الجريمة كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع تكليف المباحث بإعداد تحريات مكثفة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.