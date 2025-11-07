المرحلة الثانية لانتخابات النواب، انطلاق أول مؤتمر لمرشحي القائمة الوطنية بكفر الشيخ (صور)

18 حجم الخط

انطلقت أولى فعاليات المؤتمرات الانتخابية للقائمة الوطنية من أجل مصر ممثلين في حزب مستقبل وطن، وذلك باستاد سيدي سالم الرياضي بكفرالشيخ، في أجواء شهدت حضورا جماهيريا من أهالي مركز سيدي سالم وقرى المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الحزب.

يذكر أن كفر الشيخ تقع ضمن محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025.

وحضر المؤتمر عدد من مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وفي مقدمتهم الدكتور عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب، واللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب، والدكتورة غادة النحاس أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، وشرين حسنين وماري جرجس مرشحتا الحزب بالقائمة الوطنية، إلى جانب توفيق أبو أحمد مرشح الحزب على المقعد الفردي بالدائرة الثانية سيدي سالم، الرياض.

وخلال المؤتمر، أكد اللواء السعيد عمارة عضو مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية أن حزب مستقبل وطن يخوض انتخابات مجلس النواب بروح من الانضباط والوحدة والعمل الجماعي، مستندًا إلى رصيد من العمل الخدمي والتنموي في الشارع المصري، مشددين على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لدعم استقرار الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وجّه عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب خلال كلماته التحية والتقدير لأهالي سيدي سالم على دعمهم المستمر وثقتهم في مرشحي الحزب، مؤكدين أن البرنامج الانتخابي للحزب يضع خدمة المواطن وتحسين جودة الحياة على رأس أولوياته.

واختُتم المؤتمر وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث ردد المواطنون هتافات داعمة لمرشحي الحزب، مؤكدين دعمهم الكامل لـ«مستقبل وطن» في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

