5 توجيهات خلال لقاء الزملوط على هواء إذاعة الوادي الجديد

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير فروع داخل المدينة للجهات الخدمية المنتقلة لمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ تيسيرًا علي المواطنين.

جاء ذلك ضمن توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال لقائه على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الوادي الجديد صباح اليوم.

كما وجه الزملوط، بدراسة تخصيص وسيلة انتقال لطلاب فصول المكفوفين داخل المدينة باشتراك رمزي؛ تخفيفًا على أولياء الأمور، ودراسة إنشاء مدرسة لرعاية الطلاب النابغين علميًا، لاكتشاف المتميزين ورعايتهم

وكلف محافظ الوادي الجديد، الجهات المعنية بحصر حالات ذوي الاحتياجات الخاصة من العاملين بالتربية والتعليم؛ لبحث تخفيف ساعات العمل وفقًا للضوابط القانونية ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكد الزملوط، خلال لقائه على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الوادي الجديد، صباح اليوم، على التزام طلاب الشهادة الثانوية العامة بحضور المحاضرات العلمية، وإعادة قيد المتجاوزين لنسب الغياب المقررة.

