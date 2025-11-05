الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيزات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025

محافظ الوادي الجديد،فيتو
محافظ الوادي الجديد،فيتو
18 حجم الخط

شدد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على التزام القيادات التنفيذية بالحياد التام تجاه جميع مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأكد محافظ الوادي الجديد، على تجهيز مقار اللجان الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة داخل وخارج اللجان؛ لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وانتظام، وخروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، مساء اليوم،  مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين؛ وذلك لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجرى يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري.


من ناحية أخرى، وجه المحافظ بمتابعة جهود المراكز في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وطرح اللحوم البلدية والسودانية الطازجة بالمنافذ بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اللجان الانتخابية المشهد الانتخابي انتخابات مجلس النواب 2025 سير العملية الانتخابية مجلس النواب 2025 مقار اللجان الانتخابيه

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

نقابة المهن الرياضية تنظم مؤتمر الاتحاد العالمي للتربية البدنية

حفيد مرقص باشا: جدي منع كارتر من سرقة آثار توت عنخ آمون (فيديو)

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية