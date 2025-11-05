محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيزات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

شدد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على التزام القيادات التنفيذية بالحياد التام تجاه جميع مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأكد محافظ الوادي الجديد، على تجهيز مقار اللجان الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة داخل وخارج اللجان؛ لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وانتظام، وخروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، مساء اليوم، مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين؛ وذلك لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجرى يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري.



من ناحية أخرى، وجه المحافظ بمتابعة جهود المراكز في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وطرح اللحوم البلدية والسودانية الطازجة بالمنافذ بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

