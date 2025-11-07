طرق فعالة للإقلاع عن التدخين للوقاية من السرطان

18 حجم الخط

قد لا يكون الإقلاع عن التدخين هو الهاجس الأول للمدخنين الأصحاء أو المصابين بالسرطان، ففي خضم التحديات التي يواجهونها خلال فترة العلاج، من المفهوم أن يشعروا بالتوتر تجاه فكرة الإقلاع أو يتساءلوا عما إذا كان ذلك لا يزال ذا أهمية.

إلا أن هذا يعد الوقت الأمثل لمحاولة الإقلاع، فـمخاطر التدخين على الأصحاء أو أثناء علاج السرطان ضرورة قصوي، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

تأثيرات التدخين على فاعلية علاج السرطان

الإقلاع عن التدخين، حتى بعد تشخيص الإصابة بـالسرطان، يمكن أن يحدث فرق كبير، ليس فقط في الصحة العامة، بل أيضا في القدرة على التعافي بعد العلاج.

الطرق التي يؤثر بها التدخين على المريض أثناء خضوعه للعلاج:

1. تفاقم الآثار الجانبية للعلاج

أظهرت الأبحاث أن التدخين يزيد من حدة الآثار الجانبية المزعجة لعلاجات السرطان، مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي، بما في ذلك التعب والغثيان وتساقط الشعر ومشاكل الجلد والألم.

ووجدت إحدى الدراسات أن المدخنين استمروا في الإبلاغ عن آثار جانبية أشد من علاجهم، حتى بعد ستة أشهر من انتهاء العلاج، والإقلاع قبل بدء العلاج قد يجعل المريض يعاني من آثار جانبية مماثلة لغير المدخنين.

2. تقليل فاعلية العلاج الكيميائي

هناك دلائل تشير إلى أن التدخين يغير الطريقة التي يعالج بها الجسم أدوية العلاج الكيميائي، مما يجعلها أقل فاعلية، فالمواد الكيميائية الموجودة في السجائر تخفض في النهاية تركيز دواء العلاج الكيميائي في الجسم، مما يزيد من صعوبة قيام العلاج الكيميائي بمهمة قتل الخلايا السرطانية.

3. زيادة خطر المضاعفات

يزيد التدخين من صعوبة تعافي الجسم من علاج السرطان، خاصة العلاجات الجراحية، كما يرفع من خطر حدوث المضاعفات بعد الجراحة، فالتدخين يؤثر على كل جزء من الجسم، من الدورة الدموية وصحة القلب والأوعية الدموية إلى جهاز المناعة بشكل عام وقدرة الجسم على التئام الجروح.

وقد أشار تقرير صحي عالمي إلى أن المدخنين لديهم خطر أعلى بكثير للمضاعفات بعد الجراحة، ووجد التقرير أن الإقلاع عن التدخين قبل أربعة أسابيع على الأقل من الجراحة يقلل من مخاطر المضاعفات مثل مشاكل القلب والرئة والالتهابات وبطء التئام الجروح.

4. زيادة خطر عودة السرطان

إذا نجح علاج السرطان، فإن الإقلاع عن التدخين يقلل من فرص عودة نوع مختلف من السرطان، وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو بديهي بالنسبة لسرطان الرئة، إلا أن التدخين يمكن أن يسبب أنواع أخرى عديدة من السرطان، بما في ذلك سرطانات الحنجرة، الحلق، الفم، الكلى، المثانة، الكبد، والبنكرياس.

كيفية الإقلاع عن التدخين

هناك مجموعة واسعة من الخيارات التي يمكن أن تساعد على الاقلاع بشكل دائم، تشمل:

البحث عن حافز قوي وشخصي يساعد على الإقلاع (مثل الصحة، العائلة، توفير المال)

اختيار تاريخ محدد للإقلاع والتزم به

استخدام العلاج ببدائل النيكوتين (NRT) أو الأدوية الموصوفة، مثل: لصقات النيكوتين، العلكة، أو أقراص المص يمكن أن تخفف من أعراض الانسحاب والرغبة الشديدة.

استشارة الطبيب حول العلاج ببدائل النيكوتين أو الأدوية الأخرى المتاحة للمساعدة في الإقلاع.

تجنب المحفزات وتغيير الروتين

ممارس الرياضة واستخدم أساليب الاسترخاء، فالنشاط البدني يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة وأعراض الانسحاب ويساعد في إدارة التوتر وتقليل احتمالية زيادة الوزن.

طلب الدعم وعدم اليأس من الانتكاس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.