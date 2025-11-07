تحصين 65 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالقليوبية

18 حجم الخط

أعلنت محافظة القليوبية عن جهودها المكثفة لحماية الثروة الحيوانية، ضد الأمراض الوبائية، من خلال تكثيف الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة التحصين لضمان حماية الثروة الحيوانية من أي مخاطر صحية محتملة.

تحصين نحو 65 ألف رأس من الأبقار والجاموس ضد الأمراض الوبائية بالقليوبية

وفي هذا الإطار، تم تحصين نحو 65 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام ضد أمراض خطيرة ومعدية، منها الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، ومرض سات 1 (SAT 1)، لضمان حماية شاملة للثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأشار الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، إلى أن المديرية تعمل من خلال لجان ثابتة بجميع الوحدات البيطرية، بالإضافة إلى فرق متنقلة تجوب القرى والمزارع "من بيت إلى بيت"، لضمان وصول خدمات التحصين لجميع المربين دون استثناء.

وأكدت المديرية على أهمية تكاتف المربين وأصحاب المزارع مع فرق التحصين لضمان نجاح الحملة، مشيرة إلى أن التحصين يعد الركيزة الأساسية لحماية الثروة الحيوانية، بما يعزز أمن الغذاء الوطني ويدعم الاقتصاد المحلي

