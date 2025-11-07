الأزهري يستمع لطلبات أبناء كفر الشيخ المتعلقة بشئون الأوقاف ويعد بتلبيتها

18 حجم الخط

أدى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم، من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن المشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق الرابع من نوفمبر من كل عام، ويتزامن مع الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، أحد رموز التصوف الإسلامي في مصر.

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي ويشارك في احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي

وشارك في الصلاة عدد من القيادات الوطنية والدينية، في مقدمتهم: اللواء الدكتور علاء عبد المعطي - محافظ كفر الشيخ، والدكتور نظير محمد عياد - مفتي الديار المصرية، والدكتور سلامة جمعة داود - رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عمر البشبيشي - نائب محافظ كفر الشيخ، والشيخ معين يونس - مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، واللواء محمد بدر - السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير - السكرتير العام المساعد، وجمال ساطور - رئيس مركز ومدينة دسوق.

وزير الأوقاف يهنئ أبناء محافظة كفر الشيخ بعيدهم القومي

وفي كلمته بعد الصلاة، تقدم وزير الأوقاف بالشكر لمحافظ كفر الشيخ على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما قدّم التهنئة إلى المحافظة وكل أبنائها بمناسبتي العيد القومي ومولد سيدي إبراهيم الدسوقي، مؤكدًا أن هذين الحدثين يعكسان روح الانتماء الوطني والارتباط بالتراث الديني الأصيل.

كما أكّد الوزير تضامن وزارة الأوقاف الكامل مع محافظة كفر الشيخ في كل ما يخص شئون المساجد والدعوة، مؤكدًا أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في دعم المحافظة بما يحقق رسالتها الدينية والوطنية.

وعقب الصلاة شاهد الحضور عرضًا توثيقيًا لجهود وزارة الأوقاف بالمحافظة، تضمن نماذج من أعمال تطوير المساجد، ورفع كفاءتها، ودور الأئمة والواعظات في تصحيح المفاهيم بالمحافظة، بما يسهم في تنفيذ خطة الوزارة للاهتمام بالمساجد مبنًى ومعنًى.

كما استمع الوزير إلى طلبات أبناء محافظة كفر الشيخ المتعلقة بشئون الأوقاف؛ سواء فما يخص المساجد أو العاملين أو الخدمات الدعوية، ووعد بدراسة هذه الطلبات، في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

