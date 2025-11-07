الجمعة 07 نوفمبر 2025
محافظات

تعاون بين الأوقاف ومحافظة كفر الشيخ لتعزيز التوعية وتجديد الخطاب الديني

أسامة الأزهرى وزير
أسامة الأزهرى وزير الأوقاف
ناقش الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بعمارة بيوت الله وتجديد الخطاب الديني وتعزيز جهود التوعية وتصحيح المفاهيم المجتمعية، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي الـ69 للمحافظة ومولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

جاء اللقاء بحضور الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


وشهد الحضور عرضًا تسجيليًا حول إنجازات الدولة على أرض كفرالشيخ، وتقريرًا عن تطوير المساجد ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع المحافظة.

وأكد الوزير الأزهري أن تطوير المساجد ودعم القيم الإيمانية يمثلان ركيزة أساسية لبناء المجتمع، مشيرًا إلى أن مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي يُعد من أهم المساجد التاريخية في مصر، وتطويره يأتي في إطار خطة الدولة لإحياء التراث الديني والعناية بالمزارات الإسلامية.

