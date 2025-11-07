وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ

18 حجم الخط

تنقل القنوات المصرية على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدعوية بالمحافظة.

وتأتي هذه الزيارة تزامنًا مع احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي ومولد إبراهيم الدسوقي، أحد كبار أولياء الله الصالحين، في إطار حرص وزارة الأوقاف على المشاركة في المناسبات الدينية الكبرى التي تُبرز وسطية الإسلام وسماحته، وتؤكد على قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.

كما يتضمن برنامج الزيارة لقاءً موسعًا لوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية مع أئمة المساجد وقيادات الدعوة بالمحافظة؛ لمتابعة جهود نشر الفكر الوسطي، وتطوير الأداء الدعوي، وتعزيز الخطاب الديني المستنير في مختلف المساجد.

وكانت مدينة دسوق قد شهدت خلال الأسبوع الماضي احتفالات الطرق الصوفية بمولد إبراهيم الدسوقي، وسط حضور عشرات الآلاف من الزائرين من مختلف المحافظات، تخللتها أمسيات دينية وإنشاد صوفي أحياها الشيخ ياسين التهامي ونجله محمود التهامي على مدار يومين متتاليين.

