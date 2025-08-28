المعدن الذي لا يقهر.. خبير يكشف خبايا المعدن النفيس.. وحقيقة وصول مؤشر الذهب لـ 10 آلاف دولار للأوقية في 2030.. وما هو تأثير صعود العملات الرقمية على الملاذ الآمن للمستثمرين؟

في عالم يتقلب بين الأزمات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية المتلاحقة، يبقى الذهب هو الثابت الوحيد في معادلة اللايقين، وملاذا تتوجه إليه الأنظار كلما اشتدت العواصف اليوم، نفتح ملف الذهب من زاوية التحليل العميق مع الدكتور وليد سويدان، الخبير في أسواق المال، لنكشف عن خفايا تحركات المعدن النفيس ومستقبله في ضوء المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب.

الذهب هو العنوان العريض للأمان المالي

ومن جانبه قال الدكتور وليد سويدان أنه في ظل التغيرات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، يبقى الذهب هو العنوان العريض للأمان المالي ونلتقي مع الدكتور وليد سويدان، خبير أسواق المال، للحديث عن مستقبل الذهب، والعوامل التي تحركه، ولماذا لا يزال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن في خضم العواصف الاقتصادية.

كيف نقيم أداء الذهب عالميًا ؟وما أبرز العوامل التي أثرت على تحركاته ؟

وأشار سويدان إلى أن أداء الذهب في الآونة الأخيرة يعكس مزيجًا معقدًا من التوترات الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، والتقلبات في سياسات البنوك، مستشهدا على الارتفاع الجنونى الذى تم فى اسعار الذهب خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ بداية ٢٠٢٤، حيث توقعنا انطلاقة الذهب فى ترند جديد، ويمكننا القول إن الذهب لم يعد يتحرك فقط كرد فعل لتغيرات أسعار الفائدة أو التضخم، بل أصبح "ترمومتر القلق العالمي" كما أحب أن أصفه.

حيث أنه في العامين الأخيرين، شهدنا تصاعدًا ملحوظًا في أسعار الذهب، مدعومًا بحالة التذبذب في أسواق الأسهم، واستمرار البنوك المركزية في آسيا – في شراء كميات كبيرة من الذهب لتعزيز احتياطاتها.

وكذلك الحروب التجارية، والأزمات الإقليمية مثل الحرب في أوكرانيا، والتوتر في مضيق تايوان، كلها عوامل غذّت الطلب على الذهب باعتباره "عملة لا تصدأ"، مشيرا الى ان الذهب لا يتحرك في فراغ، بل يتنفس من رئة الاقتصاد العالمي وكلما ازدادت الشكوك بشأن استقرار العملات أو الأداء الاقتصادي، يلجأ المستثمرون إليه كأصل بديل عن العملات الورقية والأصول عالية المخاطر.



هل الذهب فقد بريقه مع صعود العملات الرقمية؟

وأكد سويدان إلى أن الذهب لم ولن يفقد بريقه، بل هو الأصل الوحيد الذي احتفظ بقيمته لآلاف السنين، كما أن العملات الرقمية قد تكون طفرة تكنولوجية وابتكارًا لوجستيًا، لكنها تفتقر إلى التاريخ، والثقة المؤسسية، والدعم المادي. البيتكوين – رغم وصفه بأنه "ذهب رقمي" يظل أصلًا شديد التقلب وعرضة للانهيار في غياب أطر تنظيمية قوية.

الفرق الجوهري أن الذهب أصل ملموس، ذو خصائص فيزيائية، معترف به في كل بنوك العالم، ولا يعتمد على خوارزمية أو شبكة. في أوقات الأزمات الكبرى، عندما تنهار الأنظمة، وتفقد العملات قيمتها، لا يلجأ الناس للعملات الرقمية، بل يعودون للذهب.

صحيح أن العملات الرقمية خلقت سوقًا جديدًا للمضاربة، لكنها لا تُصنف كملاذ آمن الذهب، على عكس ذلك، يمتلك صفة "الحصانة الاقتصادية"، ويُعتبر الأصل الوحيد غير القابل للإفلاس.



ما العلاقة بين الذهب وسياسات البنوك المركزية؟ وهل يمكن أن نرى تدخلًا مباشرًا في أسعاره؟

العلاقة بين الذهب والبنوك المركزية هي علاقة تاريخية معقدة، تتراوح بين الاعتماد والعداء، حيث ان البنوك المركزية لطالما استخدمت الذهب كأداة لتأمين احتياطياتها، بل وبعضها – كما نرى في الصين وروسيا – كما يسعى للتحرر من هيمنة الدولار عبر زيادة أرصدته من الذهب.

لكن في المقابل، الذهب يمثل تهديدًا مبطنًا للأنظمة النقدية القائمة، لأنه أصل لا يخضع لسيطرة الحكومات، وبالتالي فإن ارتفاع أسعاره كثيرًا يُحرج البنوك المركزية ويعكس ضعفًا في الثقة بالعملات الوطنية.

وأضاف سويدان: لا استبعد وجود تلاعب غير مباشر في سوق الذهب عبر صناديق التحوط التابعة للمؤسسات الكبرى، أو حتى تدخلات ناعمة من البنوك المركزية لضبط الأسعار ضمن نطاق معين، خصوصًا إذا ارتبط ذلك بتضخم مفرط أو انهيار في قيمة العملات الورقية، لكن في المجمل، يبقى الذهب خارج السيطرة الفعلية، وهذه إحدى نقاط قوته.

ماهى العوامل الاستراتيجية المؤثرة على ارتفاع أسعار الذهب؟

من يريد أن يستثمر في الذهب، عليه أن يفكر بعقلية استراتيجية وليس مضاربية حيث أن الذهب ليس سهمًا يتأثر بخبر يومي، بل هو أصل طويل الأجل يعكس موازين القوى الاقتصادية والسياسية في العالم.

المستثمر الذكي هو من يربط بين المؤشرات الفنية والمعطيات الاقتصادية ليبني قراره الاستثماري بوعي، لا بعاطفة.

من أهم العوامل الاستراتيجية الثابت وجودها:

1. مكانه الذهب المحورية فى ظل إعادة تشكيل النظام المالي والاقتصادي الجديد ولهذا تمر اسعار الذهب بمرحلة إعادة تثمين (revaluation )، لتعكس قيمته الاقتصادية التاريخيه.

2. نمو كتلة البريكس سياسيا واقتصاديا وحربها المعلنة للتخلص من سيطرة الدولار.

3.تأثيرات الحرب التجارية العالمية التي تحتم خفض سعر الدولار لتحفيز الصادرات ومعالجته العجز التجارة الأمريكي المتفاقم.

4.هناك مخاطر محتملة من ثورة الذكاء الاصطناعي كما يصرح العلماء والمختصين، فهناك مخاوف من تأثير ال ai على الأسواق المالية والنظام المال مما يدعم مكانه المعدن الأصفر كملاذ أمن غير قابل الإفلاس.

سر العلاقة القوية بين التحليل الفنى والذهب

ونوة سويدان الى ان هناك قناعه تولدت لديه، اولا أن الذهب هو استثمار أمن ومعدن نفيس لا يقهر، والثانيه: الذهب يعتبر من أهم الوسائل الاستثمارية عبر التحليل الفني المحترف والمدرك لديناميكيه الأسواق، يمكن أن تجعلك غنيا، لماذا اقول هذا ؟ الذهب ب له خاصيه فريدة ومميزة عن وسائل الاستثمار الأخرى كونه خارج السيطرة الفعليه للنظام المالى أو البنوك المركزية وهذا فإن اسعار الذهب يمكن أن ترتفع ارتفاعات حاده ولفترة زمنية قصيرة ولمده مستدامه دون أن يهتز الاقتصاد العالمي.

وقد كانت دائما البنوك المركزية والمحافظ الاستثمارية للمؤسسات الكبرى هم المشاركون الرئيسيون فى هذه الاستثمارات وهذا ما يساعد على فهم تلك الارتفاعات المستمرة مشيرا الى انه وفى بداية 2024 كما فى عام 2010 و2011 كانت صائبه وذلك بفضل القدرة الكامنه فى التحليل الفنى وهذه رسالة لاجيالنا، انه بالعلم والمثابرة والرغبه فى النجاح، يمكن أن تكونوا مستثمرين ناجحين تقارعون الكبار.

ما هى توقعاتك لأسعار الذهب فى السنوات القادمة؟

جدير بالذكر يتوقع سويدان استمرار ارتفاع الذهب لعدة سنوات قادمة، حيث من المتوقع أن يصل المؤشر ل 5000 دولار خلال السنة المقبلة 2026، حيث أن الجاذبية على الذهب مازالت للأعلى وليست للأسفل، بسبب العناصر السابقة والتى مازالت فاعلة بقوة فى الأسواق حتى الآن.

