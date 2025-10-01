ارتفاع البيتكوين 2% مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن بعد الإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفعت عملة بيتكوين اليوم الأربعاء في حين تراجعت معظم الأصول عالية المخاطر، وذلك بعد فشل المشرّعين في أمريكا في التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة، ما أدى إلى إغلاقها.

وتعكس هذه الخطوة النظرة المتطورة للعملة الرقمية باعتبارها مخزنًا للقيمة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، على نحو مشابه للذهب الذي صعد إلى مستوى قياسي اليوم الأربعاء، بحسب شبكة CNBC عربية.

ارتفاع سعر عملة البيتكوين

وتداولت العملة المشفرة الرائدة مرتفعة بنسبة 1.8% خلال اليوم عند 116283 دولارًا بحلول الساعة 6:53 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، لتسجل مكاسب تقارب 3% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

إغلاق الحكومة الأمريكية

وكانت الحكومة الأمريكية قد توقفت عن العمل عند منتصف الليل بعد أن فشل مشروع قانون في مجلس الشيوخ لتمويلها في الحصول على الأصوات الكافية للمرور، وذلك في وقت يضغط فيه الديمقراطيون بقيادة السيناتور تشاك شومر والنائب حكيم جيفريز لتمرير إجراء يشمل أيضًا تمديد الائتمانات الضريبية المعزّزة ضمن برنامج «أوباما كير».

وهدد الرئيس دونالد ترامب من جانبه بخفض المنافع الحكومية لأعداد كبيرة من الناس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا.

وأشارت العقود الآجلة للأسهم إلى افتتاح ضعيف اليوم الأربعاء، بينما قيّم المتداولون تداعيات إغلاق الحكومة، مع احتمال توجه وول ستريت إلى أصول بديلة أكثر أمانا بما في ذلك بيتكوين، كما حظي الذهب بطلب قوي، مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

وارتفعت البيتكوين بنحو 25% منذ بداية العام، مدفوعة بتزايد إقبال المؤسسات المالية في وول ستريت عليها، إلى جانب تنامي قناعة المستثمرين العالميين بها كأداة موثوقة لتخصيص الأصول، وليس مجرد أداة مضاربة سريعة.

