"بنها" تفوز بالمركز الأول في البطولة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات

18 حجم الخط

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم للمرة الرابعة على التوالى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، والتي نظمها جامعة قنا على ملاعب القرية الأولمبية.

جامعة بنها تفوز بالمركز الأول

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول، حيث فاز الطالب أحمد الغنيمي بكلية التجارة بقلب أحسن لاعب في البطولة والطالب أحمد هشام بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.

يذكر أن البطولة شارك فيها 15 جامعة مصرية ما بين حكومية وأهلية وخاصة وهي: وزارة التعليم العالى، هليوبوليس، بنها، الفيوم، السلام، الجلالة، بنها الأهلية، طيبة التكنولوجية، المنيا الأهلية، أسوان، الإسكندرية، بنى سويف، الغردقة، جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة قنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.