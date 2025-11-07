الجمعة 07 نوفمبر 2025
محافظات

"بنها" تفوز بالمركز الأول في البطولة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات

جامعة بنها، فيتو
 أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم للمرة الرابعة على التوالى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، والتي نظمها جامعة قنا على ملاعب القرية الأولمبية.

 

جامعة بنها تفوز بالمركز الأول  

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول، حيث فاز  الطالب أحمد الغنيمي بكلية التجارة بقلب أحسن لاعب في البطولة والطالب أحمد هشام بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.

يذكر أن البطولة شارك فيها 15 جامعة مصرية ما بين حكومية وأهلية وخاصة وهي: وزارة التعليم العالى، هليوبوليس، بنها، الفيوم، السلام، الجلالة، بنها الأهلية، طيبة التكنولوجية، المنيا الأهلية، أسوان، الإسكندرية، بنى سويف، الغردقة، جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة قنا.

الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جامعة بنها

