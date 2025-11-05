الأربعاء 05 نوفمبر 2025
محافظات

جامعة بنها: فتح باب تسجيل المقررات الدراسية مرة أخرى للطلاب المتخلفين بكلية التجارة

جامعة بنها، فيتو
أكدت جامعة بنها فى بيان لها اليوم بخصوص ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طلب بعض طلاب كلية التجارة فتح باب تسجيل المقررات على بوابة الطالب  بنظام ابن الهيثم  للمقررات الدراسية وذلك بعد انتهاء الموعد المحدد والفرص الاستثنائية للتسجيل، أنه يتعذر فتح النظام مرة أخرى بعد اعتماد أسماء الطلاب الذين قاموا بالتسجيل واعتماد قوائم لجان امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول المقرر بدايته الأسبوع القادم.

وقال بيان صادر عن  جامعة بنها أنه في ضوء حرص إدارة الجامعة على مستقبل الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل المقررات في فترة التسجيل الأساسية والمدد الاستثنائية التي تم الإعلان عنها أكثر من مرة قبل بداية امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول، أنه سيتم فتح نظام التسجيل مرة أخيرة وبشكل استثنائي لتسجيل مقرراتهم بعد انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول.
وتابع البيان أن عدد من تخلفوا  من الطلاب عن تسجيل مقرراتهم الدراسية على بوابة الطالب منذ بداية العام الدراسي وحتى 26 أكتوبر الماضى لا يتجاوز 450 طالب ضمن 12 ألف طالب قاموا بالتسجيل.

جامعة بنها بنها القليوبية اخبارالقليوبية

