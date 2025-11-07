الوطنية للانتخابات: انتظام العمل في 105 مقرات بالسفارات المصرية بالخارج

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة مع السفارات والقنصليات المصرية عملية التصويت في الخارج، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية لضمان انسيابية الإجراءات وانتظام العملية الانتخابية في مختلف الدول.

وأشار بنداري إلى أن العملية الانتخابية تُجرى في 117 دولة من خلال 139 مقرًا انتخابيًا تم حتى الآن فتح 105 مقرات منها على أن يتم استكمال فتح باقي المقرات تباعًا وفقًا للفروق الزمنية بين الدول حيث سيكون آخر مقر انتخابي يُفتتح في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأوضح أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية قامت برفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي بالسفارات لتمكين أعضاء اللجان من الاطلاع على بيانات الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات المركزية مما يتيح للمواطنين المقيمين في 14 محافظة ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف بنداري أن غرفة العمليات على اتصال مباشر بالسفارات عبر الفيديو كونفرانس منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، لمتابعة سير العملية لحظة بلحظة لافتًا إلى وجود بعض التحديات الفنية البسيطة مثل ضعف خدمات الإنترنت في عدد من الدول إلا أن فرق الدعم الفني بالهيئة تتعامل معها بسرعة وبكفاءة عالية بالتعاون مع وزارة الخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.