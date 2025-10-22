رفع كفاءة إنارة الشوارع العامة بدسوق استعدادا لمولد إبراهيم الدسوقي

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عن رفعها كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والميادين، استعدادًا لاستقبال الزوار والمشاركين في الاحتفال بالمولد الإبراهيمي الدسوقي بمدينة دسوق.

وأوضح رئيس مركز ومدينة دسوق، الدكتور جمال ساطور، أن الأعمال المنفذة خلال اليومين الماضيين شملت رفع كفاءة الإنارة العامة بمحيط تمركزات قوات تأمين مولد سيدي إبراهيم الدسوقي، وذلك بجانب رفع كفاءة الإنارة بمحيط ميدان ومسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، باعتبارهما من أكثر المناطق التي تشهد إقبالًا كثيفًا خلال أيام المولد.

كما تم صيانة عدد من الكشافات بطريق دسوق – كفر الشيخ، ومراجعة أعمدة الإنارة بطريق الكوبري العلوي، وذلك بجانب إصلاح أعطال طارئة بمحول تقسيم رجب وعداد الإنارة بحديقة أم القرى.

وأشار ساطور، إلى أنه تم أيضًا صيانة الكشافات بعدد من شوارع المدينة في مناطق دحروج، الكشلة، عميرة، حي الصفا، المحرقة، وعدد من الشوارع المتفرقة الأخرى، وذلك ضمن خطة شاملة لتأمين الإضاءة في مختلف أرجاء المدينة وتوفير بيئة آمنة ومضيئة للمواطنين والزائرين.

