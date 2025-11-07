الجمعة 07 نوفمبر 2025
محافظات

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص إثر تصادم موتوسيكلين على طريق شربين بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلين على طريق قرية محلة انجاق التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكلين على طريق شربين 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين علي طريق محلة انجاق.

 

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف الي موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص جراء حادث تصادم موتوسيكلين.

أسماء المصابين في الحادث 

وكشف مصدر طبي عن استقبال مستشفى شربين المركزي 3 مصابين ادعاء اصطدام موتوسيكل في آخر علي طريق محلة انجاق بشربين.

وتبين إصابة كل من “إياد ا ع ق ”17 سنة باشتباه كسر بالجمجمة وكدمات بالصدر واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالركبة اليسري، و“مازن ا م ع “17 سنة باشتباه كسر بالساعد الأيسر والركبة اليسري، كما اصيب ”عمر م م ا” 17 سنة بكدمات بالصدر واشتباه كسر بالقدم اليسرى .

 تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

