الهيئة الوطنية عن انتخابات النواب: تسجيل كثافات في التصويت بالدول العربية (فيديو)

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت في الدول العربية.

وأضاف بنداري خلال مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أنه تم تقديم طلبات من عدد من المترشحين لإيفاد مندوبين عنهم في عدد من السفارات بالخارج لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وانطلقت اليوم الجمعة عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي الجمعة والسبت وتبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

ونظم القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية هذا الحق، محددًا الشروط والإجراءات الخاصة بعملية الاقتراع في السفارات والقنصليات المصرية، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

الأساس القانوني لحق التصويت بالخارج

وأكدت المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن لكل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر حقوقه السياسية، ومن بينها التصويت في الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل البلاد أو خارجها. كما نصت المادة الثانية على أن ممارسة هذه الحقوق واجب وطني لا يجوز التخلي عنه، وهو ما يرسخ مبدأ المساواة بين المواطنين المقيمين داخل الدولة وخارجها في حق المشاركة السياسية.

شروط تصويت المصريين المقيمين بالخارج

وحددت المادة 3 والقرارات التنفيذية للهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الناخب المقيم بالخارج، أولًا: أن يكون اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، وأن يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساريًا يتضمن الرقم القومي. كما يجب أن يُدلي الناخب بصوته بنفسه داخل اللجنة الانتخابية، ولا يُسمح بالتصويت بالوكالة أو عبر البريد الإلكتروني.

ويتم تحديد اللجنة الانتخابية التي يصوت فيها كل مواطن من خلال وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم إعلان أماكنها وأوقاتها عبر السفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول.

تشكيل اللجان في السفارات والقنصليات

طبقًا لـ المادة 11 من القانون، تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج بعد التنسيق مع وزارة الخارجية، ويتم تشكيلها من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء من موظفي الوزارة.

وتُجرى الانتخابات عادة داخل مقار السفارات أو القنصليات المصرية، أو في أماكن أخرى يتم تحديدها بقرار رسمي في حال تعذر إجراء التصويت داخل المقرات الدبلوماسية.

إجراءات التصويت في الخارج

وتنص المادة 12 على أن عملية الاقتراع للمصريين بالخارج تبدأ قبل الموعد المحدد للتصويت داخل مصر، وتستمر لمدة تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات — وغالبًا ما تكون يومين أو ثلاثة أيام متتالية.

وتُفتح اللجان من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بتوقيت الدولة التي يُجرى فيها التصويت، ويقوم أعضاء اللجنة بالتحقق من هوية الناخب قبل تسليمه بطاقة الاقتراع.

وبعد انتهاء اليوم الانتخابي، تُغلق الصناديق وتُختم بالشمع الأحمر وتُحفظ في مكان آمن داخل مقر البعثة الدبلوماسية، ويُحرّر رئيس اللجنة محضرًا يوضح إجراءات الغلق وعدد الحاضرين والملاحظات.

فرز الأصوات وإرسال النتائج

وبموجب المادة 37 من القانون، يجري رئيس اللجنة بالخارج عملية الحصر العددي للأصوات فور انتهاء التصويت، ويُعد محضرًا رسميًا يتضمن عدد المقترعين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح أو خيار.

ثم تُرسل النتائج والمستندات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في القاهرة عبر وزارة الخارجية، دون إعلان النتائج داخل مقر البعثة، حيث تتولى الهيئة إعلان النتائج النهائية بعد الجمع العام للأصوات على مستوى الجمهورية.

ضمانات النزاهة والشفافية

وحرص المشرّع في المادتين (3 مكرر) و(24) على وضع ضمانات تكفل نزاهة تصويت المصريين بالخارج. تتولى اللجان الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، مع السماح بحضور مندوبي المرشحين متى توفرت الإمكانية، كما تُطبق قواعد السرية التامة في التصويت، ويُمنع تمامًا ممارسة أي دعاية انتخابية داخل أو خارج مقار اللجان.

وتتعاون وزارة الخارجية مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة المواطنين في جو من الحياد والشفافية.

توصيات الهيئة الوطنية

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المقيمين بالخارج إلى التأكد من قيد أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين من خلال موقعها الرسمي، ومتابعة ما تنشره السفارات والقنصليات من بيانات حول مواعيد وأماكن التصويت، مشددة على ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري يوم الاقتراع، والالتزام بتعليمات اللجنة المشرفة على التصويت لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ودقة.

