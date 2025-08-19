صحة الدقهلية: تشكيل لجنة لكشف ملابسات وفاة الطفل مالك أثناء عملية جراحية بمستشفي شربين

أصدر الدكتور حمودة الجزار، وكيل صحة الدقهلية بيان رسمي من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية بشأن وفاة الطفل مالك رضا البدوي.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وجميع العاملين بالمديرية، بالتعازي الحارة لأسرة الطفل “مالك رضا البدوي”، الذي توفي عقب خضوعه لعملية جراحية بمستشفى شربين المركزي، داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر.



تشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة لمراجعة تفاصيل الحالة بدقة

فور تلقي الإخطار، زار وكيل الوزارة المستشفى لمتابعة الحالة ميدانيًا، مؤكدًا التزام المديرية بالاستجابة السريعة للحالات الطارئة. كما وجه بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة لمراجعة تفاصيل الحالة بدقة.



سيتم إحالة الملف للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تقصير طبي

وأكد الدكتور الجزار أنه في حال ثبوت أي تقصير طبي، سيتم إحالة الملف للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أن صحة المواطنين، خاصة الأطفال، أولوية قصوى، وأن المديرية لن تتهاون في حقوق المرضي

