الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية: تشكيل لجنة لكشف ملابسات وفاة الطفل مالك أثناء عملية جراحية بمستشفي شربين

وكيل صحة.الدقهاية،
وكيل صحة.الدقهاية، فيتو

أصدر الدكتور حمودة الجزار، وكيل صحة  الدقهلية بيان رسمي من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية بشأن وفاة الطفل مالك رضا البدوي.

وتقدم   وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وجميع العاملين بالمديرية، بالتعازي الحارة لأسرة الطفل “مالك رضا البدوي”، الذي توفي عقب خضوعه لعملية جراحية بمستشفى شربين المركزي، داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر.
 

تشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة لمراجعة تفاصيل الحالة بدقة

فور تلقي الإخطار، زار وكيل الوزارة المستشفى لمتابعة الحالة ميدانيًا، مؤكدًا التزام المديرية بالاستجابة السريعة للحالات الطارئة. كما وجه بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة لمراجعة تفاصيل الحالة بدقة.
 

سيتم إحالة الملف للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تقصير طبي

وأكد  الدكتور الجزار أنه في حال ثبوت أي تقصير طبي، سيتم إحالة الملف للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أن صحة المواطنين، خاصة الأطفال، أولوية قصوى، وأن المديرية لن تتهاون في حقوق المرضي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحالة للتحقيق الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية العاملين بالمديرية جامعة المنصورة حقوق المرضى صحة المواطن صحة الدقهلية محافظة الدقهلية كلية الطب بجامعة المنصورة وكيل صحة الدقهلية مستشفى شربين المركزى محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

مسئول إسرائيلي: نحن بمرحلة الحسم النهائي ضد حماس ولن نترك أي محتجز

البيت الأبيض: ترامب يسعى لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا وإنهاء الحرب

إعلام عبري نقلا عن مصادر مطلعة: نتنياهو يفضل صفقة شاملة مع حركة حماس

تراجع سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير على طريق الواحات

تراجع سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الثلاثاء

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

محمد صلاح بحفل رابطة اللاعبين المحترفين: الموسم الماضي الأفضل في مسيرتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads