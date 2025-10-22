الأربعاء 22 أكتوبر 2025
تفاصيل مصرع شاب ابتلع لسانه أثناء لعبة كرة القدم في شربين بالدقهلية

الشاب الضحية، فيتو
لقي  شاب في نهاية العقد الثاني من العمر مصرعه أثناء لعب كرة القدم إثر ابتلاع لسانه بقرية أبو جلال التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، وخيم الحزن علي أهالي القرية.

وفاة شاب إثر ابتلاع لسانه أثناء لعب كرة القدم بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بوفاة شاب أثناء ممارسته كرة القدم بقرية أبو جلال التابعة لدائرة المركز.

وعلي  الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يُدعى السيد عادل سمير، 17 عامًا، ومقيم قرية أبو جلال مركز شربين،  لفظ أنفاسه الأخيرة إثر ابتلاع لسانه أثناء اللعب، وسط محاولات الأهالي لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى شربين، تحت تصرف جهات جهات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

الجريدة الرسمية