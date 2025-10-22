تفاصيل مصرع شاب ابتلع لسانه أثناء لعبة كرة القدم في شربين بالدقهلية

لقي شاب في نهاية العقد الثاني من العمر مصرعه أثناء لعب كرة القدم إثر ابتلاع لسانه بقرية أبو جلال التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، وخيم الحزن علي أهالي القرية.

وفاة شاب إثر ابتلاع لسانه أثناء لعب كرة القدم بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بوفاة شاب أثناء ممارسته كرة القدم بقرية أبو جلال التابعة لدائرة المركز.

وعلي الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يُدعى السيد عادل سمير، 17 عامًا، ومقيم قرية أبو جلال مركز شربين، لفظ أنفاسه الأخيرة إثر ابتلاع لسانه أثناء اللعب، وسط محاولات الأهالي لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى شربين، تحت تصرف جهات جهات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.