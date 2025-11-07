الجمعة 07 نوفمبر 2025
أبرزها قمة السيتي وليفربول، مواعيد مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 مواجهات، فيما تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بمثلهم وعلى رأسهم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول بملعب الاتحاد.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي 

السبت 8 نوفمبر 2025 

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً 

إيفرتون ضد فولهام - 5 مساءً 

وست هام ضد بيرنلي - 5 مساءً 

سندرلاند ضد أرسنال - 7:30 مساءً 

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً 

 

الأحد 9 نوفمبر 2025 

كريستال بالاس ضد برايتون - 4 مساءً 

أستون فيلا ضد بورنموث - 4 مساءً 

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً 

نوتينجهام فورست ضد ليدز يونايتد - 4 مساءً 

مانشستر سيتي ضد ليفربول - 6:30 مساءً 

 

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 19 نقطة ثم ليفربول ثالثا برصيد 18 نقطة قبل الجولة الـ 11.

 

 

 

