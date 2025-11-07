أبرزها قمة السيتي وليفربول، مواعيد مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 مواجهات، فيما تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بمثلهم وعلى رأسهم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول بملعب الاتحاد.

مواعيد مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي

السبت 8 نوفمبر 2025

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً

إيفرتون ضد فولهام - 5 مساءً

وست هام ضد بيرنلي - 5 مساءً

سندرلاند ضد أرسنال - 7:30 مساءً

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً

الأحد 9 نوفمبر 2025

كريستال بالاس ضد برايتون - 4 مساءً

أستون فيلا ضد بورنموث - 4 مساءً

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً

نوتينجهام فورست ضد ليدز يونايتد - 4 مساءً

مانشستر سيتي ضد ليفربول - 6:30 مساءً

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 19 نقطة ثم ليفربول ثالثا برصيد 18 نقطة قبل الجولة الـ 11.

