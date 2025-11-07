ميلي براون وديفيد هاربور ينفيان أخبار التحرش (فيديو)

18 حجم الخط

نفى كل من الممثلة ميلي بوبي براون، وزميلها ديفيد هاربور، بشكل فعلي جميع الأخبار الصحفية، التي تم نشرها الأيام الماضية، عن تقدم ميلي بوبي، بشكوى تحرش ضد ديفيد.

وحرصا بطلا مسلسل Stranger Things، على الوصول معا للعرض العالمي للموسم الأخير للمسلسل، والذي أقيم منذ قليل، والتقطا الصور التذكارية معا على السجادة الحمراء للعرض، كما ظهرا وهما يضحكان ويمزحان معا.

David Harbour and Millie Bobby Brown arrive together for one last Stranger Things premiere 🥹 pic.twitter.com/zjzcPi9Zv4 — Netflix (@netflix) November 7, 2025

ووصفت ميلي بوبي، علاقتها بديفيد، كأنها علاقة أب وابنته، وذلك خلال لقاء على السجادة الحمراء للعرض مع برنامج ET.

تفاصيل دعوى ميلي بوبي ضد ديفيد هاربور

وكانت تقارير صحفية أفادت، بأن الممثلة البريطانية ميلي بوبي براون، رفعت دعوى تحرش وتنمر ضد زميلها في مسلسل نتفليكس Stranger Things، ديفيد هاربور قبل تصوير الموسم الأخير.

وذكرت التقارير الصحفية، أن دعوى ميلي بوبي، تتعلق بـ"التحرش والتنمر" (وليس سوء السلوك الجنسي)، وأن ديفيد هاربور واجه تحقيقًا داخليًا، من قبل شبكة نتفليكس، بعد أن اشتكت الممثلة البريطانية من سلوكه تجاهها.

وذكرت التقارير أن ميل بوبي براون، قدما دعوى مضايقة وتنمر قبل بدء التصوير في الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things، وتضمنت الدعوى صفحات وصفحات من الاتهامات، واستمر التحقيق لعدة أشهر، في حين أن نتيجته غير معروفة حتى الآن.

عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

في سياق متصل، أعلنت شبكة البث الرقمي نتفليكس، عن عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسلها الأخير STRANGER THINGS، والمقرر عرضه في 26 نوفمبر ٢٠٢٥.

وجاءت عناوين الحلقات الجديدة كالتالي:ـ

Episode 1 - The Crawl

Episode 2 - The Vanishing of Wheeler

Episode 3 - The Turbow Trap

Episode 4 - Sorcerer

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 26 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

انتهاء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن انتهاء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض على الشاشة نهاية هذا العام.

