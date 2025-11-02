الأحد 02 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

تفاصيل رفع ميلي بوبي براون دعوى تحرش وتنمر ضد الممثل ديفيد هاربور

ميلي بوبي براون وديفيد
ميلي بوبي براون وديفيد هاربور، فيتو

أفادت تقارير صحفية، بأن الممثلة البريطانية ميلي بوبي براون، رفعت دعوى تحرش وتنمر ضد زميلها في مسلسل نتفليكس Stranger Things، ديفيد هاربور قبل تصوير الموسم الأخير.

تفاصيل دعوى ميلي بوبي ضد ديفيد هاربور

وذكرت التقارير الصحفية، أن دعوى ميلي بوبي، تتعلق بـ"التحرش والتنمر" (وليس سوء السلوك الجنسي)، وأن ديفيد هاربور واجه تحقيقًا داخليًا، من قبل شبكة نتفليكس، بعد أن اشتكت الممثلة البريطانية من سلوكه تجاهها.

وقدمت ميل بوبي براون، دعوى مضايقة وتنمر قبل بدء التصوير في الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things، وتضمنت الدعوى صفحات وصفحات من الاتهامات، واستمر التحقيق لعدة أشهر، في حين أن نتيجته غير معروفة حتى الآن.

عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

 في سياق متصل، أعلنت شبكة البث الرقمي نتفليكس، عن عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسلها الأخير STRANGER THINGS، والمقرر عرضه في 26 نوفمبر ٢٠٢٥.

وجاءت عناوين الحلقات الجديدة كالتالي:ـ

Episode 1 - The Crawl 

Episode 2 - The Vanishing of  Wheeler 

Episode 3 - The Turbow Trap 

Episode 4 - Sorcerer

Image

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 26 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض  الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

 فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية،: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

Image

انتهاء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن انتهاء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض على الشاشة عام 2025.

