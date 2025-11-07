الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

احذروا البرد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شديد الحرارة على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًَا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  27

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 22

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

الأرصاد الجوية: هذه المحافظات معرضة لسقوط أمطار اليوم الخميس

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

انقلاب في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

ارتفاع طن اليوريا العادي 1339 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

احذروا البرد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

على رأسهم "العقيدي والدوسري"، رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العرب

عمل له فضيحة في كافيه، لاعب كرة بناد شهير يتهم وكيل لاعبين بالنصب عليه بالتجمع

في رسالة فاضحة لرئيس الأركان، جنود إسرائيليون يكشفون عن انتهاكات "غير أخلاقية" في غزة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية