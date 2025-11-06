طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

18 حجم الخط

شيع العشرات من طلاب مدارس المجمع التعليمي بالإسماعيلية، زميلهم إياد أحمد فؤاد، والذى لقى مصرعه بعد أن دهسته إحدى الحافلات المدرسية داخل المجمع وفي نهاية اليوم الدراسي.

تشييع جثمان طالب الإسماعيلية من مسجد المطافي

وشيع جثمان طالب الإسماعيلية من مسجد الإسماعيلي الشهير بمسجد المطافي، ليوارى الثرى بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن والبكاء التي سيطرت على زملائه والذين حضروا لوداع زميلهم الذى لم تكن تفارقه البسمة فيما ذهب العشرات من الطلاب لمواساة والدته التي فقدت ابنها جراء الإهمال.

جانب من الجنازة، فيتو

وعلى صعيد أخر كانت النيابة العامة بالإسماعيلية قد قررت حبس سائق أتوبيس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مصرع طفل أسفل عجلات الأتوبيس داخل المجمع التعليمي بالمحافظة، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد أسباب وقوعه.

جانب من الجنازة، فيتو

تفاصيل الحادث

وكان الطفل المتوفى ويدعى إياد فؤاد قد لقي مصرعه أمس داخل المجمع التعليمي، إثر دهسه أسفل عجلات أتوبيس أثناء تحركه داخل ساحة المجمع، حيث تم نقله بسيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى جامعة قناة السويس، ووُضع تحت تصرف جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الجنازة، فيتو

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الإسماعيلية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المكان لمنع التكدس، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بالتحفظ على السائق وسؤاله حول تفاصيل الحادث وملابساته، فيما تمت معاينة موقع الواقعة وإجراء المعاينات التصويرية اللازمة.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن بين طلاب وأولياء أمور المجمع التعليمي، الذين طالبوا اللواء أركان أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الفوضى التي يشهدها دخول وخروج الأتوبيسات داخل المجمع، مؤكدين أن السرعة الزائدة وعدم التنظيم يمثلان خطرًا يوميًا على حياة الطلاب والمدرسين والعاملين.

كما ناشد أولياء الأمور محافظ الإسماعيلية بضرورة وضع ضوابط صارمة لتنظيم حركة الأتوبيسات داخل المجمع، وتعيين أفراد أمن للإشراف على حركة السير أثناء دخول وخروج الطلاب، حفاظًا على سلامة أبنائهم ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تزهق أرواح الأبرياء.

