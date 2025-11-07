الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تقرير المعمل الكيماوي لعصابة استغلال الأطفال في التسول: 5 منهم يتعاطون الإستروكس والحشيش

حبس متهم، فيتو
تسلمت النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي لعينات أخذت من دماء تشكيل عصابي متهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمناطق وسط البلد. 

وتبين إيجابية العينات المأخوذة من 5 منهم وثبت أنهم يتعاطون مخدر الإستروكس والحشيش.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال، 4 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وضبطت القوات الشرطة مع المتهمين،  15 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

 

مكافحة جرائم استغلال الأحداث

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

