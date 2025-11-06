الخميس 06 نوفمبر 2025
محافظات

ضبط مياه ردياتير مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه
 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

 

 تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات  الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية
            
قامت إدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة و خالد عوض رئيس رقابة تموين غرب والجمرك والدكتورة أمانى الجزار مفتشة الادارة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملات 

 

أسفرت عن تحرير محضر غش تجاري وحيازة سلعة مجهولة المصدر لمخزن وتم التحفظ علي ١٩٩٠ جركن ماء ردياتير  بإجمالي ٧٩٦٠ لتر مملوءة وكذلك ٩٠٠ جركن فارغ يحمل نفس بطاقة البيانات للجراكن المعباة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة

 

