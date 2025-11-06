بدءا من نيوزيلندا، انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

انطلقت، مساء اليوم، عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، حيث بدأت أولى لجان الاقتراع عملها في نيوزيلندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، لتكون أول دولة تفتح أبوابها أمام الناخبين المصريين.

وأكد السفير المصري في نيوزيلندا أن اللجنة الانتخابية جاهزة بالكامل من حيث تجهيز الصناديق وتوفير الدعم الفني، مشيرًا إلى أن التواصل مع غرفة العمليات في الهيئة الوطنية للانتخابات تم بسلاسة، وأن العملية تسير في أجواء منظمة وهادئة.

كما وجه الشكر للهيئة على جهودها في تيسير العملية الانتخابية، موضحًا أنه تم إبلاغ الجالية المصرية بمواعيد التصويت وإجراءات المشاركة.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات متابعة على مدار الساعة سير عملية التصويت في الخارج من خلال غرفة عمليات مركزية، ترصد وتتابع كافة المقرات الانتخابية في 117 دولة تضم 139 لجنة انتخابية، بعد إضافة 3 مقرات جديدة في دولة العراق هذا العام.

آخر المستجدات والتقارير الرسمية حول العملية الانتخابية

وأكدت خلال مؤتمر صحفي بالهيئة أن هناك متابعة لحظية لكافة اللجان في اليوم الأول، الذي يشمل التصويت في 14 محافظة من خلال دوائر الخارج، مشيرا إلى عقد 3 مؤتمرات صحفية يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا والسابعة مساءً، لعرض آخر المستجدات والتقارير الرسمية حول العملية الانتخابية.

ودعت الهيئة جميع المصريين المقيمين في الخارج إلى التوجه إلى مقرات السفارات والقنصليات التي تتضمن لجانًا فرعية للإدلاء بأصواتهم، مع إمكانية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

