خبير عسكري: الاحتلال يعيش "هستيريا أمنية" ويحاول تبرير إخفاقاته باتهام الآخرين

18 حجم الخط

أكد اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، أن إسرائيل تمر بحالة هستيرية أمنية غير مسبوقة، موضحًا أن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي تحويل الحدود مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة يعكس توترًا وارتباكًا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن القرار يمنع دخول أي مدنيين أو إسرائيليين إلى المنطقة الحدودية الممتدة لمسافة ثلاثة كيلومترات على طول الحدود المصرية – الإسرائيلية، بدءًا من جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل تصاعد الأزمات الأمنية الإسرائيلية على جبهات متعددة، تشمل لبنان وسوريا وقطاع غزة.

اتهامات باطلة لتغطية الفشل الداخلي

وأضاف “ربيع” أن إسرائيل تحاول افتعال أزمة جديدة مع مصر عبر الزعم بوجود عمليات تهريب أسلحة من الأراضي المصرية، رغم أن الواقع يثبت أن تلك العمليات تحدث داخل إسرائيل نفسها.

وقال: «تنشط عصابات إسرائيلية تعمل في تهريب السلاح والمخدرات داخل المناطق الحدودية، وليس من الجانب المصري كما يُروّج».

وشدد على أن الحديث عن تهريب بندقية أو سلاح فردي لا يُعد تهريبًا عسكريًا أو أمنيًا، معتبرًا أن إسرائيل تحاول تبرير إخفاقاتها الأمنية والسياسية بتوجيه الاتهامات للخارج.

مصر ملتزمة بالسلام وضبط الحدود

واختتم اللواء وائل ربيع تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لم تُخلّ يومًا ببنود معاهدة السلام منذ توقيعها، وأن محاولات إسرائيل للتشويش على هذه الحقيقة ستفشل، مؤكدًا أن القاهرة تلتزم بالاتفاقيات الدولية وتواصل ضبط الحدود بحرفية عالية رغم ما يشهده الإقليم من توترات إقليمية متصاعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.