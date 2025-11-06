ليست عربية، أكسيوس يكشف الدولة الجديدة المنضمة لاتفاقات أبراهام مع إسرائيل

18 حجم الخط

ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له، اليوم الخميس، أن دولة كازاخستان ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن اتفاق جديد سيبرم الليلة.

كازاخستان تنضم لاتفاقات أبراهم مع إسرائيل

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ذكر اليوم الخميس: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام.

اتفاقات أبراهام بين إسرائيل ودول عربية

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات أبراهام أو الاتفاقيات الإبراهيمية هي اسم يطلق على مجموعة من اتفاقيات السلام التي عقِدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة.

واستخدم الاسم أول مرة في بيان مشترك لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، صدر في 13 أغسطس 2020، واستخدم لاحقًا للإشارة بشكل جماعي إلى اتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وبين إسرائيل والبحرين.

وانضمت دول عربية أخرى لاتفاقات أبراهام وهي المغرب وكان ذلك في ديسمبر 2020 وأخيرا انضم السودان في 2021.

