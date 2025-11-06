الخميس 06 نوفمبر 2025
ضياء رشوان: إسرائيل تهرب سياسيا وتختبئ خلف مزاعم ضد الجيش المصري

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن التصريحات التي يطلقها مسؤولون إسرائيليون بشأن الجيش المصري تأتي في إطار ما وصفه بـ«التهرب السياسي»، مشيرًا إلى أن تل أبيب دأبت على تكرار تلك المزاعم خلال العامين الماضيين.

 

مزاعم إسرائيلية عن أنفاق وسلاح

وأضاف رشوان، خلال لقائه ببرنامج «خارج الصندوق» على فضائية العربية مساء الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو زعم وجود أنفاق بين مصر وقطاع غزة تمر عبرها الأسلحة ويخرج منها المحتجزون، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق ميدانية.

تصريحات متطرفة واتهامات في المحافل الدولية

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن وزراء متطرفين وأنصاف متطرفين في الحكومة الإسرائيلية يطلقون تهديدات متكررة، فضلًا عن محاولات إسرائيلية لاتهام مصر في محكمة العدل الدولية، واصفًا ذلك بأنه نهج يعتمد على سياسة إلقاء المسؤولية على الآخرين.

تعبئة داخلية بعد فشل رواية “الانتصار المطلق”

وأوضح رشوان أن إسرائيل تحاول تعبئة المجتمع الإسرائيلي الداخلي بعد أن فقدت حكومة نتنياهو دعاية "الانتصار المطلق" التي روّجت لها عقب خطة ترامب، مشددًا على أن هذا التحول يعكس ارتباكًا سياسيًا داخليًا في تل أبيب.

توازن مصري بين السلام والسيادة

وأكد أن العلاقات المصرية – الإسرائيلية تشهد قدرًا من التوتر، إلا أن القاهرة تعاملت مع الموقف بحكمة واتزان، عبر تمسكها باتفاقيات السلام من جهة، وصون السيادة والأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية من جهة أخرى.

إدارة حكيمة للعلاقات الخارجية

ولفت رشوان إلى أن إدارة العلاقات الخارجية في أوقات الصراعات تتطلب من الدول الحكيمة امتلاك بدائل متعددة، مؤكدًا أن مصر تستخدم أدواتها وأوراقها بمرونة وفاعلية، بعضها معلن للرأي العام، وبعضها يتم عبر قنوات اتصال خاصة مع الأطراف المعنية.

رسالة السيسي إلى الشعب الإسرائيلي

واختتم رئيس الهيئة حديثه بالإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رسالة علنية إلى الشعب الإسرائيلي، حذّر فيها من أن ما يحدث يهدد السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفًا أن هناك رسائل أكثر حسمًا تُنقل عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي.

