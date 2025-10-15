وزير دفاع الاحتلال يأمر الجيش بوضع خطة شاملة لإخضاع حماس حال تجدد الحرب

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أوعز إلى الجيش بإعداد خطة عسكرية شاملة لإخضاع حركة حماس، في حال تجددت المواجهات في قطاع غزة.

رغبة جيش الاحتلال في استئناف حرب غزة

وقال كاتس في تصريحات مقتضبة: “علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات، بما في ذلك استئناف الحرب إذا خرقت حماس الاتفاق القائم”.

وزير دفاع الاحتلال: لن نتهاون مع أي تهديد أمني من غزة

وأضاف أن الجيش يعمل على تطوير خطة عملياتية تضمن حسم أي جولة مستقبلية بسرعة وحزم، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديد أمني من غزة.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن إسرائيل يمكن أن تستأنف العمليات العسكرية في قطاع غزة “بمجرد كلمة منه”، في حال عدم التزام حركة حماس ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح ترامب، وفقًا للتقرير، أن التهدئة الحالية في غزة مرهونة بالتزام جميع الأطراف بالاتفاق المبرم في قمة شرم الشيخ للسلام، مشيرًا إلى أن أي خرق من جانب حماس سيقابل برد حاسم وسريع.

