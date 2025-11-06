18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن بلجيكا رصدت طائرة مسيرة قرب مطار بروكسل وفوق مركز للأبحاث النووية.

بلجيكا ترصد طائرة مسيرة قرب مطار بروكسل

وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس: إن التسلل الروسي بالمسيّرات لأجواء أوروبا يجب أن يتوقف.

وتواجه دول أوروبا، وخصوصًا الشرقية منها استفزازات روسية متصاعدة في الجو والبحر والبر، تشمل اختراقات للطائرات المسيرة والمقاتلات والمناطيد ضمن حرب هجينة تهدف لاختبار جاهزية "الناتو" وجمع معلومات تمهيدًا لاحتمال التصعيد ضد أحد أعضائه.

روسيا تخترق أجواء الناتو

واهتزت ثقة حلفاء الناتو الأوروبيين في الأشهر الأخيرة جراء الاستفزازات الروسية المتصاعدة على الجبهة الشرقية للحلف، بعدما رصدت سلسلة من اختراقات الطائرات المسيرة للأجواء الأوروبية، واضطر بعض الدول إلى إرسال مقاتلاتها لاعتراض الطائرات الروسية التي كانت تحلق فوق بحر البلطيق.

تصاعدت المخاوف منذ سبتمبر الماضي، حين اخترقت نحو 20 طائرة مسيرة المجال الجوي البولندي، تزامنًا مع هجوم روسي واسع النطاق بالمسيرات على أوكرانيا. وبعد أيام فحسب، انتهكت ثلاث طائرات مقاتلة روسية أجواء إستونيا لمدة 12 دقيقة.

وشهدت دول أوروبية أخرى أنشطة مشابهة قرب حدودها دفعتها إلى إغلاق مطارات ونقاط حدودية بصورة مؤقتة وإعادة تقييم جاهزيتها للتعامل مع أي اختراقات محتملة.

