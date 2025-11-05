بلجيكا، اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي بسبب طائرات مسيرة مجهولة

18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في بلجيكا بعد تحليق مسيّرات في أجواء البلاد.

بلجيكا تدرس طلب تفعيل المادة الرابعة من ميثاق الناتو

ووفقا للتقارير الإخبارية، فإن وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكين قال إن بلاده تنظر في تفعيل المادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو بسبب حوادث الطائرات بدون طيار التي تتعرض لها مؤخرا.

وأضاف وزير الدفاع البلجيكي: "في الساعات المقبلة، سوف ننظر فيما إذا كان بوسعنا تفعيل المادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو".

ووفقا له، تم رصد طائرات بدون طيار أيضا بالقرب من قاعدتي فلورين وكلاين بروجيل الجويتين، حيث تم مؤخرا نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في بلجيكا.

وأشار الوزير إلى أن "أمرا في غاية الجدية يحدث" ويتطلب ردا سريعا. ومع ذلك، رفض فرانكن التكهن وتحديد الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن هذه الحوادث.

إغلاق مطارات في بلجيكا

يوم أمس الثلاثاء، تم في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (العاشرة ليلا بتوقيت موسكو)، إغلاق مطار بروكسل الدولي، بالإضافة إلى مطاري لييج وشارلروا، بسبب رصد طائرات مُسيّرة في سماء المنطقة. كما تم الإبلاغ عن تحليق طائرات مُسيّرة فوق قاعدتي كلاين بروجل وفلورين العسكريتين. ولم ترد أي تقارير عن اعتراض أي من هذه المسيرات.

ودعا رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مجلس الأمن القومي إلى عقد اجتماع عاجل في السادس من نوفمبر.

وصدرت الأوامر للجيش البلجيكي بتدمير الطائرات المسيرة إذا رُصدت فوق القواعد العسكرية، لكن وزير دفاع المملكة، ثيو فرانكن، أقرّ بأن الوزارة "لا تملك الموارد الكافية". حتى الآن، لم يتمكن الجيش البلجيكي من إسقاط أية مسيرة جوية رغم الحديث عن رصد العديد منها فوق البلاد في أكتوبر وأوائل نوفمبر.

