الخميس 06 نوفمبر 2025
أخبار مصر

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، تبدأ في الرابعة فجرًا وتنتهي التاسعة صباحًا.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على  السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  27

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 22

