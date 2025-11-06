الخميس 06 نوفمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الجمعة، ويسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

 

انقلاب في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الجمعة 

 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على  السواحل الشمالية الغربية وحار  على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  .

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  27

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

