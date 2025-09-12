الجمعة 12 سبتمبر 2025
حوادث

حريق يلتهم محتويات مخزن أجهزة كهربائية في الموسكي (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية مستغلة كمخزن أجهزة كهربائية بـ منطقة الموسكى دون وقوع أي إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية مستغلة كمخزن أجهزة كهربائية بمنطقة الموسكى وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

