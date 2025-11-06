الخليج يفوز على الحزم برباعية في الدوري السعودي

18 حجم الخط

حقق فريق الخليج فوزا كبيرا عندما تغلب على مضيفه الحزم بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

أهداف مباراة الخليج والحزم وترتيب الفريقين في الدوري السعودي

تناوب على تسجيل رباعية الخليج الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، اليوناني كونستانتينوس فورتونيس (8) ومواطنه يورغوس ماسوراس (45+1 و75)) والإسباني باولو فيرنانديز (58 من ركلة جزاء) فيما سجل هدف الحزم، البرتغالي فابيو مارتينيز (38).

ورفع الخليج رصيده إلى 14 نقطة، في حين بقي الحزم على رصيده السابق 6 نقاط.

تفاصيل مباراة الحزم والخليج

وبدأ الخليج الشوط الأول بصورة مثالية، وتمكن من التسجيل بعد مرور سبع دقائق عندما انطلق النرويجي جوشوا كينغ بكرة على الطرف الأيسر قبل أن يلعبها عرضية لتجد اليوناني فورتونيس الذي وضعها بكل ثقة على يسار الحارس الرأس الأخضري برونو فاريلا (8).

وكاد الحزم أن يعادل النتيجة لولا براعة الحارس اللوكسمبورجي أنتوني موريس الذي تصدى لكرة الجزائري أمير سعيود وأنهى خطورتها (17) وحرمت العارضة الحزم من هدف التعادل عندما تصدت لكرة سعيود القوية (22).

ولاحت فرصة للخليج لإضافة هدف ثان عندما صوب الإسباني باولو فيرنانديز كرة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت بجانب القائم (30) وبعد عدة محاولات، تمكن الحزم من تعديل النتيجة عندما تابع البرتغالي فابيو مارتينيز كرة عرضية ولعبها برأسه على يمين موريس (38) وفي الوقت المحتسب بدل الضائع نجح الخليج في معاودة التقدم عندما ارتقى اليوناني يورغوس ماسوراس لكرة عرضية ولعبها على يمين فاريلا.

وفي الشوط الثاني تحصل الخليج على ركلة جزاء، نفذها فيرنانديز ولعبها قوية على يسار فاريلا (58) وأكمل الخليج المباراة بعشرة لاعبين بعدما اشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية للاعبه باولو فيرنانديز (59) ولاحت فرصة للحزم لتقليص الفارق لكن رأسية سلطان تنكر اعتلت العارضة (67).

اتبعه أمير سعيود بكرة قوية تصدى لها موريس وأمسكها ببراعة (69) ومن هجمة مرتدة سريعة استطاع الخليج إضافة هدف رابع عندما انطلق ماسوراس خلف كرة وانفرد بالمرمى ولعبها قوية على يسار فاريلا (75) وفوت الخليج فرصة لإضافة هدف خامس عندما صوب البرتغالي بيدرو كرة قوية مرت بجوار القائم (90).

