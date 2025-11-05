دوري أبطال آسيا 2، النصر يفوز على جوا الهندي ويحجز مقعده بثمن النهائي في غياب رونالدو

18 حجم الخط

حجز النصر السعودي، في غياب كريستيانو رونالدو مقعدا بالدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2، بعد الفوز على ضيفه جوا الهندي برباعية نظيفة، مساء اليوم الأربعاء.

وافتقد النصر لخدمات المدافع الفرنسي محمد سيماكان في مباراة جوا بسبب الإصابة، فضلا عن النجم كريستيانو رونالدو، الذي فضل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، إراحته.

أهداف مباراة النصر وجوا الهندي

جاء هدف النصر الأول، عن طريق اللاعب عبدالرحمن غريب، من ركلة ثابتة بالدقيقة 35، وعاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني من هجمة منظمة بالدقيقة 53، قبل أن يحرز محمد ماران الهدف الثالث بالدقيقة 65، واختتم جواو فيليكس أهداف فارس نجد بالدقيقة 84.

بهذا الفوز يرفع النادي العاصمي رصيده إلى 12 نقطة، بالعلامة الكاملة، ويتصدر جدول ترتيب مجموعته بالبطولة القارية، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه في حين ظل جوا الهندي في قاع الترتيب بلا نقاط.





ويشارك النصر بقيادة جورجي جيسوس، في دوري أبطال آسيا 2، بالمجموعة الرابعة إلى جانب أندية الزوراء العراقي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، وجوا الهندي.

وكان البرتغالي جورجي جيسوس، قرر الاستعانة بلاعب أجنبي وحيد، وهو البرازيلي ويسلي جاسوفا، وسط 10 لاعبين من المحليين، ليصبح التشكيل الرسمي للعالمي، كالتالي:

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: سالم النجدي، نادر الشراري، عبدالإله العمري، نواف بوشل.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، علي الحسن، ويسلي تيسكيرا.

خط الهجوم: محمد مران، عبدالرحمن غريب، هارون كامارا.

وجلس على مقاعد البدلاء، 7 لاعبين أجانب، هم الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس، والمدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، والجناحان الفرنسي كينجسلي كومان والسنغالي ساديو ماني.

