خارج الحدود

فرنسا تؤيد إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 1968 مع الجزائر

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن باريس تؤيد إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 1968 التي تمنح مزايا للمهاجرين الجزائريين.

 

وقال وزير الخارجية الفرنسي لإذاعة "فرانس إنفو: "يجب إعادة التفاوض بشأنها في إطار احترام سيادة البلدين".

وعلى غرار رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، حث وزير الخارجية السياسيين على "التوقف عن جعل الجزائر موضوعا من مواضيع السياسة الداخلية" من أجل السماح بإجراء مناقشات هادئة مع الحكومة الجزائرية، ما يعكس التأثير القوي للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف: "العديد من الشركات في فرنسا، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية الزراعية، تعاني جراء التوترات التي شابت العلاقة خلال العام الماضي".

وتستمر الأزمة الحالية بين البلدين لأكثر من عام، وشهدت طردا متبادلا لدبلوماسيين، واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، وسحب السفير الجزائري من باريس.

