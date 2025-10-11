تبون: الجزائر استردت 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة.. ونرفض الاستدانة من الخارج

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجددا رفضه اللجوء إلى المديونية.

الجزائر تستعيد 30 مليار دولار منهوبة

وذكر تبون في خطاب بوزارة الدفاع أن دولا أوروبية وعدت بالمساعدة في عملية استرجاع مبالغ أخرى من الأموال التي نهبت خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف: "إسبانيا سلمتنا فندقا من المال المهرب وهناك اتفاق مع دول أوروبية أخرى للمساعدة".

كما أبرز أن محاربة الفساد جنبت الاقتصاد الجزائري الانهيار وأن الاستيراد المزيف وصل إلى 62 مليار دولار، مشددا على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وأشار إلى أن الجزائر أصبحت لديها جاذبية اقتصادية وسياحية، وأن مستثمرين من مختلف القارات يرغبون في الاستثمار فيها، معربا عن أمله في أن يصل بقطاع الصناعة ليساهم بين 12 و13% في الناتج الداخلي.

وخاض تبون في مؤشرات الاقتصاد الجزائري الذي نال برأيه ثناء الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي صنفته ضمن أقوى الاقتصادات في إفريقيا بنسبة نمو لا تقل عن 9ر3% هي الأعلى في حوض المتوسط.

كما جدد تبون التأكيد على أن الجزائر التي تعد من المشاركين الكبار في بنك "بريكس" والبنك الإفريقي ترفض اللجوء إلى المديونية رغم طلبهما منها تمويل مشاريع كبرى.

