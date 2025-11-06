محافظة القاهرة تبدأ حصر محلات بيع الاسكوتر الكهربائي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها

18 حجم الخط

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر سير الاسكوتر الكهربائي، بجميع شوارع ومحاور المحافظة سواء رئيسية أو فرعية.

حملات ضبط الاسكوتر الكهربائي

وشدد قرار محافظ القاهرة على كل رؤساء الأحياء للتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لضبط الاسكوتر الكهربائي، والتحفظ عليه، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على الجهات القضائية المختصة في هذا الشأن.

ونص القرار على أن تقوم جميع الأحياء بحصر كافة الكيانات والمحال والتي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على الاسكوتر الكهربائي المشار إليه، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية المقررة وفق ما أقره قانون المحال العامة، وأن يقوم كل حي بإعداد محضر يومي بنتاج أعمال الحملات، على أن يتم عرضه على نائب المحافظ للمنطقة، تمهيدًا لعرض تقرير دوري أسبوعى متكامل بشأن أعمال الحملات في المنطقة على محافظ القاهرة

وأكد قرار محافظ القاهرة ضرورة أن تلتزم كافة الجهات والإدارات المختصة بمحافظة القاهرة وذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن معاونة الأحياء في أداء وتنفيذ أعمالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.