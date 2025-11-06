الخميس 06 نوفمبر 2025
أخبار مصر

محافظة القاهرة تبدأ حصر محلات بيع الاسكوتر الكهربائي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها

الاسكوتر الكهربائى،
الاسكوتر الكهربائى، فيتو
أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر سير الاسكوتر الكهربائي، بجميع شوارع ومحاور المحافظة سواء رئيسية أو فرعية.

حملات ضبط الاسكوتر الكهربائي

وشدد قرار محافظ القاهرة على كل رؤساء الأحياء للتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لضبط الاسكوتر الكهربائي، والتحفظ عليه، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على الجهات القضائية المختصة في هذا الشأن.

 

حملات بشوارع القاهرة لمصادرة الاسكوتر الكهربائي (صور)

بعد مصادرة الاسكوتر، محافظة القاهرة تتخذ هذا الإجراء ضد "التوك توك" (فيديو)

ونص القرار على أن تقوم جميع الأحياء بحصر كافة الكيانات والمحال والتي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على الاسكوتر الكهربائي المشار إليه، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية المقررة وفق ما أقره قانون المحال العامة، وأن يقوم كل حي بإعداد محضر يومي بنتاج أعمال الحملات، على أن يتم عرضه على نائب المحافظ للمنطقة، تمهيدًا لعرض تقرير دوري أسبوعى متكامل بشأن أعمال الحملات في المنطقة على محافظ القاهرة

وأكد قرار محافظ القاهرة ضرورة أن تلتزم كافة الجهات والإدارات المختصة بمحافظة القاهرة وذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن معاونة الأحياء في أداء وتنفيذ أعمالها.

