الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حملات بشوارع القاهرة لمصادرة الاسكوتر الكهربائي (صور)

حملات لضبط الاسكوتر
حملات لضبط الاسكوتر الكهربائى، فيتو

شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء باستمرار حملات منع سير اسكوتر الأطفال الكهربائي في الشوارع ومصادرته على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال.

بعد مصادرة الاسكوتر، محافظة القاهرة تتخذ هذا الإجراء ضد "التوك توك" (فيديو)

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

وأكد محافظ القاهرة أن قرار منع سير اسكوترات الأطفال فى شوارع القاهرة يأتي ضمن عدة إجراءات تهدف لإعادة الانضباط للشارع من بينها حظر سير مركبات التوكتوك فى الشوارع الرئيسية.

وفي هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحى النزهة بغلق محل لبيع وتأجير اسكوترات الأطفال لعمله بدون ترخيص، وممارسته نشاطا غير مرخص.

كما أسفرت الحملات التى تمت بأحياء المحافظة على التحفظ على عدد من الاسكوترات الموجودة بالشوارع بالمخالفة للقرار.

كذلك تم التحفظ على ٢ توكتوك لسيرهم فى الشوارع الرئيسية بحي غرب مدينة نصر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

