سماع دوي انفجارات قوية بالجليل الأعلى والجولان بسبب غارات الاحتلال

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات قوية في منطقة الجليل الأعلى والجولان بسبب غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب  لبنان
 

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، في تقريرها، إن  سلاح الجو الإسرائيلي شن موجة جديدة من الغارات على  جنوب لبنان
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، بدء شن سلسلة غارات على أهداف في جنوب لبنان، بعد منشورات تحذيرية لسكان عدد من البلدات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت مصادر رسمية لبنانية عن استشهاد  شخص وإصابة ثلاثة آخرين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف مدينة صور جنوبي البلاد، في تصعيد جديد على جبهة الجنوب التي تشهد توترًا متزايدًا منذ أسابيع.

غارات إسرائيلية على صور اللبنانية

وأفادت المعلومات الأولية أن الغارات تركزت على مناطق زراعية يُعتقد أنها تحتوي على بنى تحتية تابعة لمجموعات مسلحة، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مواقع القصف.

انفجارات قوية وسمعت في أحياء عدة

من جانبه، لم يصدر تعليق رسمي من الجيش اللبناني حتى الآن، بينما أفاد شهود عيان بأن الانفجارات كانت قوية وسمعت في أحياء عدة داخل المدينة.

