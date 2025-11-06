محافظ كفر الشيخ يشهد الحفل السنوي لتجهيز 112 عريسًا وعروسًا

18 حجم الخط

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، الحفل السنوي لتجهيز العرائس والعرسان المقبلين على الزواج، بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والدكتور محمد علوة، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن بالبحيرة، والمهندسة سوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الخير، وعدد من القيادات التنفيذية.

ويأتي هذا الحفل في إطار دعم الشباب المقبلين على الزواج من خمس محافظات هي: كفرالشيخ، البحيرة، الغربية، المنيا، والإسكندرية، بإجمالي 112 عريسًا وعروسًا، حيث حصلت 67 عروسًا على مساعدات عينية شملت أجهزة بوتاجاز ومفروشات، و26 عروسًا على مساعدات نقدية، كما حصل 19 عريسًا على مساعدات عينية تضمنت أثاثًا خشبيًا من غرف نوم وأنتريهات وغيرها من المستلزمات المنزلية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به مؤسسة نهر الخير، والقائمون عليها، وجميع المشاركين في دعم المبادرة، لمساهمتهم في تقديم المساعدات العينية والمالية من مفروشات وأثاث ومطابخ وأدوات منزلية، دعمًا للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وتخفيفًا للأعباء عن الأسر، مؤكدًا أن هذا النموذج من المشاركة المجتمعية يجسد قيم التكافل والتعاون والتراحم، ويعكس روح المسؤولية الوطنية تجاه الشباب.

