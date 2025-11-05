كفر الشيخ، إطلاق مبادرة «أسرة المستقبل» لتعزيز التماسك الأسري وبناء الوعي المجتمعي (صور)

18 حجم الخط

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات إطلاق مبادرة «أسرة المستقبل» بالمجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ، والتي تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري ونشر الوعي المجتمعي بالقيم الإيجابية، ودعم الترابط بين أفراد الأسرة لبناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات، وذلك بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ووكلاء الوزارات الخدمية، وعددٍ من القيادات التنفيذية، وأحمد الروميلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بكفر الشيخ، وممثلي الجهات المشاركة.

أكد محافظ كفرالشيخ ضرورة التكاتف لإنجاح هذه المبادرة بمشاركة جميع فئات المجتمع، من خلال نشر التوعية بالمساجد والكنائس، وترسيخ الوعي الديني والاجتماعي، متعهدًا ببذل أقصى الجهود والعمل على مدار الساعة لخدمة أهالي المحافظة لما يتميز به أهلها من طيبة وإخلاص.

كما حثَّ محافظ كفرالشيخ جميع أبناء المحافظة على العمل بإخلاص في مواقعهم، فالنجاح لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي، لافتًا إلى أن كفرالشيخ شهدت تقدمًا كبيرًا في جميع الملفات وحققت إنجازات ملموسة خلال عام واحد، وسنزيد من وتيرة العمل والإنتاج والتنمية لإحداث تغيير في مختلف المجالات، مؤكدًا أن ما يتحقق اليوم هو بداية لمزيد من التقدم والنهوض بالمحافظة وخدمة أبنائها من خلال فريق عمل متكامل يسوده التكاتف والتكامل.

وفي سياق متصل، أشار محافظ كفرالشيخ أن مبادرة «أسرة المستقبل» تُجسد رؤية وطنية عميقة في التعامل مع قضيةٍ محورية تمسّ حاضر المجتمع ومستقبله، وهي قضية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، انطلاقًا من شعار الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة «صحة إنجابية جيدة.. من أجل حياة أفضل»، وتماشيًا مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي أطلقها رئيس الجمهورية بهدف ترسيخ مفهوم الأسرة الواعية القادرة على المساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بالدور المجتمعي الرائد للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لما تبذله من جهود مخلصة في نشر الوعي الصحي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تنفيذ برامج تثقيف الأقران ودعم المبادرات التنموية التي تخدم أهداف الدولة في بناء المواطن الواعي والمسؤول.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المحافظة مستمرة في دعم جميع المبادرات التي تسهم في بناء الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع وركيزة استقراره، مشيرًا إلى تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لترجمة رؤية مصر 2030 إلى واقع ملموس في حياة المواطنين، من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب وتعزيز الوعي بالقيم الأسرية والمجتمعية.

