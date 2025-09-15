نموذج إنهاء علاقة العمل بالتوافق بين الطرفين في القانون الجديد (صورة)

كشفت وزارة العمل عن نموذج إنهاء علاقة العمل بالتوافق بين الطرفين في قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع قرار محمد جبران وزير العمل بوضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل.

وأصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

نموذج إنهاء علاقة العمل بالتوافق بين الطرفين

يأتي ذلك للحفاظ على حقوق العمال، وتسهيلًا على العامل وصاحب العمل في الإجراءات، ولضمان حصول العمال على مستحقاتهم وشهادات الخبرة، ووثائقهم لدى صاحب العمل، في أي وقت، وتضمن "القرار" 9 مواد.

إنهاء علاقة العمل بالتوافق بين الطرفين في قانون العمل الجديد

وأشارت المادة الرابعة في قرار الوزير الي أن “خدمة العامل لا تنتهي إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة عمله، بحسب الأحوال، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها وفقًا لأحكام القانون، وعلى جهة العمل أن تبت في الاستقالة خلال المدة المقررة قانونًا وإلا اعتبرت مقبولة بقوة القانون بعد فوات هذه المدة”.

وجاء في المادة الخامسة، أن “للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا، ومعتمدًا من ذات مكتب علاقات العمل الذي تم اعتماد الاستقالة منه، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن”.

ونصت المادة السادسة على "لا تسري أحكام اعتماد الاستقالة على حالات اتفاق طرفي علاقة العمل على إنهاء عقد العمل بالتراضي والتوافق فيما بينهما سواء كان العقد محدد المدة او غير محدد المدة، ويتم تحرير اتفاق"تحلل أو تقايل" الطرفين من علاقة العمل، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية..أما المادة السابعة قالت أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل بإرادة العامل الحرة دون إكراه أو إجبار، كما يجب أن يقوم صاحب العمل بتسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية".





وجاء في المادة الثامنة: “يلتزم صاحب العمل أو من يمثله وفقًا لنص المادة رقم 175 من قانون العمل المشار إليه بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلب ذلك،كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم".



فيما نصت المادة التاسعة على "يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، في 14 -9-2025،وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار”.

